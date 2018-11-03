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الأهلي يرحب بعودة بديل عبدالله السعيد

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:29 ص
الأهلي يرحب بعودة بديل عبدالله السعيد
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الفجر الرياضي
 
رحب الجهاز الفني للأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعودة صالح جمعة إلى صفوف المارد الأحمر مرة أخرى في الفترة القادمة.

وعقد صالح جمعة جلسة مع محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة خلال الساعات الماضية، ووعده خلالها بالالتزام التام داخل الملعب وخارجه.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي يوم الجمعة المقبل، على استاد "رادس" بتونس في لقاء الإياب لنهائي البطولة الإفريقية.

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