تسريبات بوجود فساد بين إنفانتينو ومدع عام سويسري

وأظهرت التسريبات التي نشرت في مجموعة من وسائل الإعلام بينها مجلة در شبيغل الألمانية والموقع الإلكتروني الفرنسي المتخصص بالتحقيقات الاستقصائية "ميديا بارت"، أن إنفانتينو، السويسري الإيطالي، قام بمنح أرنولد - المدعي العام لمنطقة هو-فاليه، "دعوات" لحضور مباراة منتخب بلاده وكوستاريكا ضمن نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، إضافة الى اجتماع الجمعية العمومية لـ"فيفا" في المكسيك في مايو (أيار) 2016، ونهائي دوري أبطال أوروبا في ميلانو في العام نفسه.