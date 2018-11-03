بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي لايف | kora on line | kora ilve | kora star | coolkora | yalla shoo
السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:25 صعيد طارق
بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي لايف | kora on line | kora ilve | kora star | coolkora | yalla shoot
يسعى فريق أرسنال لتحقيق إنجازات كبيرة منذ أن تولى أوناي إيمري تدريب الفريق، ولكن هذه الإنجازات ستخضع لاختبار قوي عندما يستضيف فريق ليفربولاليوم في السابعة والنصف مساءا في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.
بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي لايف | kora on line | kora ilve | kora star | coolkora | yalla shoot
اختبار أرسنال ومسيرة اللا هزيمة التي حققها، سيواجهها اختبار من الجانب الآخر، حيث يبحث محمد صلاح عن استمرار مسيرة تسجيل الأهداف بعدما سجل خلال المباريات الثلاث الماضية جميعًا محرزًا 4 أهداف ببطولتي الدوري ودوري الأبطال.
بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي لايف | kora on line | kora ilve | kora star | coolkora | yalla shoot
ويمتلك محمد صلاح أيضًا سجل قوي أمام أرسنال حيث أنه تمكن من التسجيل في كافة المباريات التي لعبها أمام الفريق اللندني حيث شارك في 3 مباريات وسجل 3 أهداف.
بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي لايف | kora on line | kora ilve | kora star | coolkora | yalla shoot
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