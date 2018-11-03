بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي لايف | kora on line | kora ilve | kora star | coolkora | yalla shoo

بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي لايف | kora on line | kora ilve | kora star | coolkora | yalla shoot





يسعى فريق أرسنال لتحقيق إنجازات كبيرة منذ أن تولى أوناي إيمري تدريب الفريق، ولكن هذه الإنجازات ستخضع لاختبار قوي عندما يستضيف فريق ليفربولاليوم في السابعة والنصف مساءا في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.





بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي لايف | kora on line | kora ilve | kora star | coolkora | yalla shoot





اختبار أرسنال ومسيرة اللا هزيمة التي حققها، سيواجهها اختبار من الجانب الآخر، حيث يبحث محمد صلاح عن استمرار مسيرة تسجيل الأهداف بعدما سجل خلال المباريات الثلاث الماضية جميعًا محرزًا 4 أهداف ببطولتي الدوري ودوري الأبطال.





بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي لايف | kora on line | kora ilve | kora star | coolkora | yalla shoot





ويمتلك محمد صلاح أيضًا سجل قوي أمام أرسنال حيث أنه تمكن من التسجيل في كافة المباريات التي لعبها أمام الفريق اللندني حيث شارك في 3 مباريات وسجل 3 أهداف.





بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي لايف | kora on line | kora ilve | kora star | coolkora | yalla shoot