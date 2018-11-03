حكايات اليوم.. بيل كلينتون رئيسًا لأمريكا..وبداية حرب الأفيون

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 3 نوفمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ ذكرى حرب الأفيون بين بريطانيا والصين.

حرب الأفيون

في مثل هذا اليوم 3 نوفمبر من عام 1839م، بدء حرب الأفيون التي أعلنتها المملكة المتحدة على الصين.

حروب الأفيون هي حربين، سميتا بحرب الأفيون، قامتا بين الصين الإمبراطورية المحكومة آنذاك من قبل سلالة تشينغ وبريطانيا، وفي الثانية، انضمت فرنسا إلى جانب بريطانيا، وكان السبب هو محاولة الصين الحد من زراعة الأفيون واستيراده، مما حدا ببريطانيا أن تقف في وجهها بسبب الأرباح الكبيرة التي كانت تجنيها بريطانيا من تجارة الأفيون في الصين.

استقلال بنما

وفي مثل هذا اليوم 3 نوفمبر من عام 1903م، استقلال بنما، وهي إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية، يحدها من الشمال البحر الكاريبي والمحيط الأطلنطي ومن الجنوب المحيط الهادئ ومن جهة الجنوب الشرقي كولومبيا ومن جهة الشمال الغربي كوستاريكا.

تقع على جزء من اليابسة الذي يربط بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، تعتبر بنما مركز أعمال دولي مهم، وذلك بسبب موقعها الجغرافي المهم، بالإضافة أن لبنما أكبر اقتصاد في منطقة أمريكا الوسطى.

بيل كلينتون رئيسًا لأمريكا

وفي 1992م، انتخب بيل كلينتون رئيسًا للولايات المتحدة بعد تغلبه على الرئيس جورج بوش.

وقد استمر كلينتون فترتين رئاسيتين 1992-2000م، وهو يعد أول رئيس من الحزب الديمقراطي يعاد انتخابه منذ فترة حكم فرانكلين روزفلت.

تحرير سعر الصرف

وفي مثل هذا اليوم 3 نوفمبر من عام 2016م، أعلن البنك المركزي المصري عن تحرير سعر صرف الجنية المصري أمام العملات الأجنبية، وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.

وسمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.

إلى جانب ذلك، أعلن المركزي المصري عن عدد من الضوابط المصرفية بهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القنوات الشرعیة، حيث أعلن عن ضمان المركزي أموال المودعین بالجهاز المصرفي بكافة العملات.

وذكر البنك المركزي أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية.

ألبير قصيري

وولد الكاتب المصري ألبير قصيري، في 1913م، بحى الفجالة بالقاهرة لأبويين مصريين أصولهما من الشوام، وكانت فلسفته في حياته هي فلسفة الكسل، لم يعمل في حياته وكان يقول إنه لم ير أحدا

من أفراد عائلته يعمل الجد والأب والأخوة في مصر كانوا يعيشون على عائدات الأراضى والأملاك، أما هو فقد عاش من عائدات كتبه وكتابة السيناريوهات.

تعرف ألبير قصيري في فرنسا على ألبير كامى وجان بول سارتر ولورانس داريل وهنرى ميللر الذين أصبحوا فيما بعد رفقته وصحبته اليومية طوال 15 عاما في مقهى كافيه دو فلور.

ومن أعماله: لسعات 1931 وهو ديوان شعريًا، بشر نسيهم الرب وهى مجموعته القصصية الأولى، بيت الموت المحتوم ،تنابل الوادى الخصب، العنف والسخرية،طموح في الصحراء ، مؤامرة مهرجيين، شحاذون ومتغطرسون وهى من أشهر أعماله وقد حولت إلى فيلم سينمائي أخرجته أسماء البكري.

عبد الفتاح القاضي

وتوفى العالم الأزهري الشهير في علم القراءات عبد الفتاح القاضي، في 1982م، وترجع أصوله إلى دمنهور، ومن مؤلفاته: "الوافي شرح على الشاطبية في القراءات السبع"، و"البذور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة"، و"النظم الجامع لقراءات الإمام نافع"، و"الفرائد الحسان في عدد آي القرآن" و"من علوم القرآن"، تاريخ المصحف الشريف، تاريخ القراء العشرة ورواتهم.