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لعشاق كرة القدم.. "تويتر" يستعد لإطلاق ميزة جديدة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:29 ص
لعشاق كرة القدم.. تويتر يستعد لإطلاق ميزة جديدة
تويتر
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يعتزم موقع "تويتر" إطلاق ميزة تساعد محبي كرة القدم على متابعة فريقهم المفضل أولا بأول، وفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني.

وستقدم الميزة تحديثات دقيقة وفورية للمباريات المستمرة، مما يتيح للمشجعين متابعة المباريات بشكل أوثق من الطريقة الحالية المتبعة.

وسيتمكن مشجعو كرة القدم من متابعة مباريات العديد من البطولات الأوروبية الكبرى، بما في ذلك الدوري الممتاز.

وستتضمن الميزة الجديدة إطلاق حسابات مخصصة للبطولات والمباريات، والتى تم إنشاؤها لكل مباراة في الدوري الإنجليزى الممتاز والبطولات المهمة، بالإضافة إلى أهم بطولات الدوري في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

يمكن للمستخدمين بعد ذلك اختيار متابعة النتيجة المباشرة، أو التعليقات من الحسابات ذات الصلة بكرة القدم أو أحدث المشاركات من جميع المستخدمين.

جدير بالذكر استخدام تويتر صفحات كرة القدم لأول مرة خلال كأس العالم فى الصيف، ووصف هذه الميزة بأنها تحظى بشعبية واسعة كطريقة للمعجبين لمتابعة المباريات في الوقت الحقيقي.
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