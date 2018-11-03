بروميتش يعلن تعافي أحمد حجازي من إصابته

أعلن نادي ويست بروميتش الإنجليزي، عن جاهزية أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم، للعودة للمشاركة بالمباريات بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.



وعاد حجازي لتدريبات فريقه، عقب غيابه خلال المرحلة الماضية بسبب تعرضه للإصابة خلال مباراة ويجان أتليتك، ضمن مباريات الدرجة الأولى للدوري الإنجليزي.

ويعتبر حجازي، من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الميكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، وتأكد جاهزيته لخوض مواجهة تونس، المقرر لها يوم 16 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

