ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بروميتش يعلن تعافي أحمد حجازي من إصابته

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:24 ص
بروميتش يعلن تعافي أحمد حجازي من إصابته
طباعة
محمد الصو
 
أعلن نادي ويست بروميتش الإنجليزي، عن جاهزية أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم، للعودة للمشاركة بالمباريات بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وعاد حجازي لتدريبات فريقه، عقب غيابه خلال المرحلة الماضية بسبب تعرضه للإصابة خلال مباراة ويجان أتليتك، ضمن مباريات الدرجة الأولى للدوري الإنجليزي.

ويعتبر حجازي، من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الميكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، وتأكد جاهزيته لخوض مواجهة تونس، المقرر لها يوم 16 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
-
x
17:00
-
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
-
x
16:55
-
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
2
x
08:00
0
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
14:30
-
مانشستر يونايتد
إيفرتون
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
آرسنال
-
x
19:30
-
ليفربول
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
17:15
-
بلد الوليد
رايو فاليكانو
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
16:00
-
جنوى
فيورنتينا
-
x
19:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
21:30
-
كالياري
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 11:50:02 AM