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قريبا.. "واتسآب" يطلق ميزة جديدة لحماية محادثاتك

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:26 ص
قريبا.. واتسآب يطلق ميزة جديدة لحماية محادثاتك
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يعتزم تطبيق "واتسآب" لإطلاق ميزة جديدة لمنع الأصدقاء الفضوليين من قراءة رسائلك، عن طريق إضافة بصمة الإصبع ومعرفة هوية الوجه إلى تطبيق الدردشة، وفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني.

وستكون ميزة بصمة الاصبع متاحة على هواتف أيفون التى تستخدم نظام التشغيل iOS 8 أو أكثر، بينما ستكون ميزة  Face ID متاحًا لأجهزة iPhone X و iPhone Xr و iPhone Xs و Xs Max.

وفقاً لموقع wabetainfo، فإن الميزة الجديدة، التي لا تزال قيد التطوير، ستكون متاحة أسفل إعدادات الخصوصية، وسيكون للمستخدمين الحق في اختيار تفعيل الميزة أم لا.

عند تشغيل Touch ID أو Face ID، سيتعين على المستخدمين تأكيد هويتهم في كل مرة يقومون فيها بفتح التطبيق، وسيضطر المستخدمون إلى إدخال رمز إلغاء قفل الجهاز، إذا لم يتمكنوا من تأكيد هويتهم باستخدام الوجه أو معرف بصمة الإصبع.
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