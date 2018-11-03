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عاجل .. تأجيل محاكمة 30 متهما بـ"الانضمام إلى داعش" لـ10 نوفمبر

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:26 ص
عاجل .. تأجيل محاكمة 30 متهما بـالانضمام إلى داعش لـ10 نوفمبر
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى "داعش" في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق لجلسة 10 نوفمبر لسماع مرافعة الدفاع.

 

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وبعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

 

وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 27 فبراير 2018 بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة تابعة لتنظيم "داعش" تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.


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