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بدء صلوات الجنازة على جثامين شهداء طريق دير الأنبا صموئيل بكنيسة الأمير تادرس في المنيا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:24 ص
بدء صلوات الجنازة على جثامين شهداء طريق دير الأنبا صموئيل بكنيسة الأمير تادرس في المنيا
بدء صلوات الجنازة
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بدأت بكنيسة الأمير تادرس الشطبي بمحافظة المنيا صلوات الجناز على جثامين شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع أمس بالقرب من دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون بمركز مغاغة، بحضور مجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بمحافظة المنيا وأسر الشهداء وجمع كبير من الأهالي.

يشارك في صلوات الجنازة الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأنبا بطرس الأسقف العام، والأنبا باسيليوس رئيس دير الأنبا صموئيل المعترف والقمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة وعدد كبير من الكهنة.

وكانت الكنيسة الانجيلية في قرية عزبة رويدا بمحافظة المنيا قد شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم تشييع جثمان الشهيد أسعد فاروق لبيب والذى توفي في الحادث الارهابي بالقرب من دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بمركز مغاغة، بحضور محافظ المنيا اللواء قاسم حسين والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والدينية بالمحافظة.
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