ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"تنسيقية الشباب": عقد منتدى شباب العالم في شرم الشيخ يؤكد أن مصر بلد الأمان

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
تنسيقية الشباب: عقد منتدى شباب العالم في شرم الشيخ يؤكد أن مصر بلد الأمان
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال محمد عمار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منتدى شباب العالم في نسخته الثانية يركز على عدة محاور هامة، منها محاربة الإرهاب، ومستقبل أفريقيا، ومطالب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار "عمار"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن انعقاد المنتدى في شرم الشيخ رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان، موضحًا أنه تم توفير كل سبل الراحة للمشاركين في المنتدى، بالإضافة إلى أنه يتم عقد الورش في مناخ هادىء.

وينطلق اليوم منتدى شباب العالم في دورته الثانية من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.
المزيد عن: محافظات شرم الشيخ تنسيقية الشباب أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
-
x
17:00
-
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
-
x
16:55
-
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
2
x
08:00
0
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
14:30
-
مانشستر يونايتد
إيفرتون
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
آرسنال
-
x
19:30
-
ليفربول
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
17:15
-
بلد الوليد
رايو فاليكانو
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
16:00
-
جنوى
فيورنتينا
-
x
19:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
21:30
-
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 11:50:02 AM