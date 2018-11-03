"تنسيقية الشباب": عقد منتدى شباب العالم في شرم الشيخ يؤكد أن مصر بلد الأمان

قال محمد عمار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منتدى شباب العالم في نسخته الثانية يركز على عدة محاور هامة، منها محاربة الإرهاب، ومستقبل أفريقيا، ومطالب ذوي الاحتياجات الخاصة.





وأشار "عمار"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن انعقاد المنتدى في شرم الشيخ رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان، موضحًا أنه تم توفير كل سبل الراحة للمشاركين في المنتدى، بالإضافة إلى أنه يتم عقد الورش في مناخ هادىء.



