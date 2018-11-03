حملات أمنية بمختلف المحافظات لضبط الخارجين على القانون

وجه قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، عدة حملات أمنية مكبرة على مستوى مديريات الأمن، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية، عن ضبط 215 قطعة سلاح ناري، 285 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة كافة صور الجريمة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.