الصين تنوي بناء مصعد يربط بين الأرض والفضاء



أعلن فريق من الباحثين بجامعة "تسينجهوا" الصينية، عن التوصل إلى كابلات من ألياف الكربون الفائقة القوة، سيتم استخدامها لبناء مصعد يربط بين الأرض والفضاء.



وكشف العلماء عن أن سنتيمترًا مكعبًا واحدًا من مادة ألياف الكربون القوية التي تم تطويرها، قادرة على تحمل وزن 800 طن.



وأشار تقرير نشرته "نيوزيلندا هيرالد" إلى أن الباحثين يستهدفون من بناء المصعد توصيل بعثات رواد الفضاء من الأرض إلى خارج مدارها.



وتعتمد فكرة المصعد على الأنابيب الكربونية القوية، التي رغم خفة وزنها (1.6 جرام فقط للقطعة منها)، يمكنها تحمل أثقال ضخمة؛ نظرًا إلى قوتها التي تعادل 145 ضعف قوة أي مادة أخرى، على حد وصف الباحثين.



