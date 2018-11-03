السجن 10 سنوات لعاطلين ضُبط بحوزتهما بندقية وخرطوش بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، اليوم السبت، حكمها في القضية رقم 4073 جنايات منيا القمح لسنة 2014، بمعاقبة عاطلين، بالسجن 10 سنوات لكلٍ منهما؛ لضبطهما وبحيازتهما سلاح ناري وفرد خرطوش.



كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بضبط المتهمان "إسلام.ر.غ" و"حسين.م.ال" عاطلين، بحوزتهما سلاح ناري وفرد خرطوش، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.