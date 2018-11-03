مزارع الطماطم في المستقبل "منزلية"



بدأت زراعة الطماطم في المنازل تتكرس؛ وذلك في مزارع رأسية على شكل ثلاجات، في نظرة جديدة إلى مستقبل بعيد جدًّا تزرع فيه بجانب الطماطم، الفراولة والخس في طبقات متعددة.



ولا تتصل جذور هذه النباتات بالتربة، بل بحصيرة بلاستيكية قابلة للاستخدام أكثر من مرة، ولا تعتمد على الشمس؛ فقد أصبحت مثل هذه الأشكال في زراعة الفاكهة والنباتات واقعًا بالفعل اليوم.



وبذلك يمكن زيادة المحصول مع توفير المساحة المزروعة وترشيد الطاقة، وأن يكون المحصول طازجًا، والضوء هو الذي يلعب الدور الحاسم في هذه المسألة.



