كورة لايف| بث مباشر مباراة الاسماعيلي والمصري اليوم السبت 3-11-2018| الدوري المصري

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موعد مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري

مباراة الاسماعيلي والمصري تتابعونها مباشرة اليوم عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت في تمام الساعة 17:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 18:00 بتوقيت السعودية.

تشكيل الاسماعيلي:

حراسة المرمي: عصام الحضرى - خط الدفاع: طارق طه – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – محمد هاشم، خط الوسط: نادر رمضان – محمد صادق - عبدالرحمن مجدى – كريم بامبو، خط الهجوم: ميندوجا – أفولابي.

تشكيل المصري:

حراسة المرمى : أحمد مسعود - الدفاع : أحمد عبد الموجود ومحمد كوفى ومصطفى مارسيلو ومحمد شطة - الوسط : فريد شوقى وعمرو موسى وأمامهم إسلام عيسى ومحمد جريندو - الهجوم : أحمد جمعة ومحمود وادى.

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