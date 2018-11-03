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كورة لايف| بث مباشر مباراة الاسماعيلي والمصري اليوم السبت 3-11-2018| الدوري المصري

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:06 ص
كورة لايف| بث مباشر مباراة الاسماعيلي والمصري اليوم السبت 3-11-2018| الدوري المصري
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محمد الشيخ
 

يقدم الفجر الرياضي، خدمة كورة لايف| بث مباشر مباراة الاسماعيلي والمصري اليوم السبت 3-11-2018| الدوري المصري بث مباشر - مشاهدة مباراة الاسماعيلي والمصري – الدوري المصري، بث مباشر مباراة الاسماعيلي والمصري تشاهدونها عبر قناني نايل سبورت وأون سبورت، مشاهدة مباراة الاسماعيلي والمصري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يمكن لمتابعي الفجر الرياضي، مشاهدة مباراة الاسماعيلي ضد المصري في بث مباشر وحي عبر الموقع بطريقة سهلة وبدون تقطيع للبث المباشر.

                                            

موعد مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري   

مباراة الاسماعيلي والمصري تتابعونها مباشرة اليوم عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت في تمام الساعة 17:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 18:00 بتوقيت السعودية.

                                 

 تشكيل الاسماعيلي:

حراسة المرمي: عصام الحضرى - خط الدفاع: طارق طه – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – محمد هاشم، خط الوسط: نادر رمضان – محمد صادق - عبدالرحمن مجدى – كريم بامبو، خط الهجوم: ميندوجا – أفولابي.

                 

تشكيل المصري:                    

حراسة المرمى : أحمد مسعود - الدفاع : أحمد عبد الموجود ومحمد كوفى ومصطفى مارسيلو ومحمد شطة - الوسط : فريد شوقى وعمرو موسى وأمامهم إسلام عيسى ومحمد جريندو - الهجوم : أحمد جمعة ومحمود وادى.

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شاهد البث المباشر لمباراة الاسماعيلي والمصري من هنـا :

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