رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والنصر |بث مباشر مباراة النصر والاهلي|لايف .. يلا شوت





تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد النصر في كلاسيكو الجولة الثامنة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟





يفتح استاد الأمير فيصل بن فهد أبوابه لاستضافة كلاسيكو سعودي من العيار الثقيل بين النصر والأهلي في الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2018-19، وذلك يوم السبت القادم 3 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 25 صفر 1440 هجرياً.





سيدخل الراقي اللقاء وهو منتشٍ بالفوز على وفاق سطيف في ذهاب دور الـ16 في كأس زايد للأندية الأبطال بهدفٍ نظيف، ليقترب بشدة من التأهل لربع النهائي خاصةً أن اللقاء كان في معقل الفريق الجزائري، أما على الصعيد المحلي فقد سحق في لقائه الأخير الفتح بخماسيةٍ لهدفٍ فارتفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث.





رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والنصر |بث مباشر مباراة النصر والاهلي|لايف .. يلا شوت





يعيش النصر موسماً رائعاً حتى الآن، فبرغم تعادله الأخير مع الفيحاء بهدفٍ لمثله لايزال في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 19 نقطة، لكنه مهدد بالتراجع للمركز الثاني في حالة انتصار الهلال في مباراته المؤجلة، فالفارق بينهما هو نقطة واحدة فقط، وهذا يعني أيضاً أن أي تعثر أمام الأهلي في الكلاسيكو سيتسبب في تراجع العالمي للمركز الثالث، وهو الأمر الذي لن يرضى به أبناء كارينيو.





قد يغيب عوض خميس عن النصر في الكلاسيكو ضد الأهلي لشعوره بألامٍ عضلية في تدريبات الأربعاء، لكن الخبر الجيد هو عودة حمد آل منصور للتدريبات، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في مباراة الجولة الماضية من الدوري السعودي ضد الفيحاء، أيضاً ستشهد المباراة عودة عبد العزيز الجبرين وعبد الرحمن العبيد من الإصابة أيضاً.

رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والنصر |بث مباشر مباراة النصر والاهلي|لايف .. يلا شوت





سيبدأ المدرب كارينيو بنفس طريقته المعتادة منذ بداية الموسم، ومن المتوقع أن يعاود الاعتماد على حمد آل منصور في مركز الظهير الأيسر، وعبد العزيز الجبرين في وسط الميدان بعد عودتهما من الإصابة.









رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والنصر |بث مباشر مباراة النصر والاهلي|لايف .. يلا شوت





التشكيل | 4-2-3-1





براد جونز

حمد آل منصور - عمر هوساوي - برونو أوفيني - سلطان الغنام

بيتروس - عبد العزيز الجبرين

أحمد موسى - جويليانو - نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمد الله





سيغيب عن الأهلي في الكلاسيكو ضد النصر المدافع أليكسيس الذي تعرض لإلتواء في مفصل القدم في لقاء الاتفاق، لكن اللقاء سيشهد عودة حسين المقهوي بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به قبل مباراة الصفاقسي.

رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والنصر |بث مباشر مباراة النصر والاهلي|لايف .. يلا شوت





سيبدأ المدرب بابلو جويدي المباراة بأقوى عناصره التي اعتاد الفريق مشاركتها منذ بداية الموسم، وسيقود الدفاع الظهير الأيسر المخضرم محمد عبد الشافي، فيما سيظهر عبد الله السعيد وخواردو في وسط الميدان، وبالطبع سيكون قائد الهجوم هو السوري عمر السومة.





التشكيل | 4-2-3-1





محمد العويس

محمد بعد الشافي - باولو دياز - محمد آل فتيل - سعيد المولد

جوزيف دي سوزا

خواردو - عبد الله السعيد - حسين المقهوي - سلمان المؤشر

عمر السومة









رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والنصر |بث مباشر مباراة النصر والاهلي|لايف .. يلا شوت









موعد المباراة :

5:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:55 مساءاً بتوقيت مصر .

4:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:55 مساءاً بتوقيت العراق .

4:55 مساءاً بتوقيت السودان .

5:55 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:55 مساءاً بتوقيت تونس .

3:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:55 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:55 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:55 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:55 مساءاً بتوقيت قطر.

2:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والنصر |بث مباشر مباراة النصر والاهلي|لايف .. يلا شوت