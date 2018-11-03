اليوم - السعودية | الأرصاد: تنبيه بهطول أمطار على 8 مناطق بالشرقية

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نبهت هيئة الأرصاد من استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح المثيرة للغبار والأتربية، وذلك في مناطق حفر الباطن والخفحي والجبيل والدمام ورأس تنورة والخبر والأحساء وبقيق والأجزاء المجاورة.





وتبدأ الحالة من الساعة 9:45 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً.







