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كاشيما يهزم بیرسبولیس بهدفين ويقترب من التتويج بدوري أبطال أسيا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:01 ص
كاشيما يهزم بیرسبولیس بهدفين ويقترب من التتويج بدوري أبطال أسيا
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أحمد شديد
 
حقق فريق كاشيما انتلرز الياباني فوزا مستحقا على نظيره بيرسيوليس الإيراني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن مباريات الذهاب للدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

تقدم الفريق الياباني عن طريق ليو سيلفا في الدقيقة 58، قبل أن يضيف سيرجيو أنطونيو سولير الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة طرد سيامك نعمتي لاعب بيرسيوليس الإيراني في الدقيقة 92 من عمر اللقاء بعد حصوله على الأنذار الثاني.

من المقرر أن يلتقي الفريقين يوم السبت المقبل، على استاد آزادي في لقاء الإياب للدور النهائي من البطولة. 
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