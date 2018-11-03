برباعية نظيفة، وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفا وصنع آخر فى المباراة التى أقيمت فى الجولة الثالثة بالموسم الماضى، وسجل الأهداف بجانب ثالث أفضل لاعب فى العالم كل من "فيرمينو، مانى، ستوريدج".

تقدم ليفربول في أغسطس 2017 برباعية نظيفة، وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفا وصنع آخر فى المباراة التى أقيمت فى الجولة الثالثة بالموسم الماضى، وسجل الأهداف بجانب ثالث أفضل لاعب فى العالم كل من "فيرمينو، مانى، ستوريدج".

بث مباشر.. مباراة ليفربول وأرسنال اليوم السبت 3-11-2018 رابط مباشر ومجاني | mo salah | كورة استار | kora star live | HD

يفتح ملعب الإمارات أبوابه لاستضافة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول وآرسنال في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019، وذلك يوم السبت 3 نوفمبر2018 ميلاديًا، الموافق 25 صفر 1440 هجريًا.





بث مباشر.. مباراة ليفربول وأرسنال اليوم السبت 3-11-2018 رابط مباشر ومجاني | mo salah | كورة استار | kora star live | HD





سيدخل الريدز هذا اللقاء وهو منتشي بفوز غالي في الجولة الماضية أمام كارديف سيتي برباعية مقابل هدف، وهذا الانتصار أبقاه على قمة الجدول برصيد 26 نقطة بعد 10 مباريات، حقق من خلالهم ثمانية انتصارات وتعادل في لقائين ولم يتلق أي خسارة، وسيسعى زملاء صلاح لتحقيق الفوز ليستمروا على صدارة جدول ترتيب البريميرليج رفقة مانشستر سيتي.



