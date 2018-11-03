عاجل.. هبوط أرضي بمحور سعد الشاذلي

أغلقت الإدارة العامة للمرور، منزل محور سعد الشاذلي، بسبب وجود هبوط أرضي بمنزل النفق.

وتلقت الإدارة العامة للمرور، بلاغًا بحدوث هبوط أرضي بمحور سعد الشاذلي، القادم من السويس والمتجه إلى الإسماعيلية.

وانتقل رجال المرور، إلى مكان الهبوط، وتبين حدوث الهبوط إثر انكسار ماسورة المياه أسفل المنزل.

وتم غلق منزل محور سعد الدين الشاذلي، وتحويل مسار السيارات لاتجاه السلام، ثم الالتفات من دوران أحمد جلال، والنزول يمينًا اتجاه نفق سعد الشاذلي، اتجاه العبور الإسماعيلية في الجهة المقابلة.