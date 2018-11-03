ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. هبوط أرضي بمحور سعد الشاذلي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:01 ص
عاجل.. هبوط أرضي بمحور سعد الشاذلي
طباعة
إيمان عبد العاطي
 

أغلقت الإدارة العامة للمرور، منزل محور سعد الشاذلي، بسبب وجود هبوط أرضي بمنزل النفق.

 

وتلقت الإدارة العامة للمرور، بلاغًا بحدوث هبوط أرضي بمحور سعد الشاذلي، القادم من السويس والمتجه إلى الإسماعيلية.

 

وانتقل رجال المرور، إلى مكان الهبوط، وتبين حدوث الهبوط إثر انكسار ماسورة المياه أسفل المنزل.

 

وتم غلق منزل محور سعد الدين الشاذلي، وتحويل مسار السيارات لاتجاه السلام، ثم الالتفات من دوران أحمد جلال، والنزول يمينًا اتجاه نفق سعد الشاذلي، اتجاه العبور الإسماعيلية في الجهة المقابلة.

المزيد عن: هبوط مرور محور سعد الشاذلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
-
x
17:00
-
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
-
x
16:55
-
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
2
x
08:00
0
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
14:30
-
مانشستر يونايتد
إيفرتون
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
آرسنال
-
x
19:30
-
ليفربول
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
17:15
-
بلد الوليد
رايو فاليكانو
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
16:00
-
جنوى
فيورنتينا
-
x
19:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
21:30
-
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 10:20:02 AM