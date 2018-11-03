زور أختام الجمهورية وشهادات ميلاد وطلاق.. الحبس سنة لمُسن بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم، رئيس المحكمة، اليوم السبت، حكمها في القضية رقم 20548 جنايات أبو كبير لسنة 2018، بمعاقبة موظف بالمعاش، بالحبس لمدة سنة؛ لقيامه بتزوير عدة محررات رسمية منسوب صدورها لعدد من الجهات الرسمية، حيث راعت الظروف الصحية للمتهم وعدم استطاعته الوقوف على قدميه نظرًا لكِبر سنه ومرضه، واستعملت حقها القانوني المُخول لها إعمالًا لنص المادة رقم 17 من قانون العقوبات بـ"تخفيف العقوبة بالنزول بها".



كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم "أحمدي.م.م.ب" 61 سنة، موظف بالمعاش، مُقيم بقرية "سوارس" التابعة لدائرة مركز أبو كبير، قام بتزوير محرر رسمي بالمحضر رقم 2301 إداري أبو كبير لسنة 2018، لإثبات طلاق "زينب علي أحمد" من زوجها "مدحت عبدالصبور"، وتزوير خطابات موجهة لعميد كلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر، يستفسر خلالها عما إذا كان يمكن لنجله "محمود" إجراء الاختبارات الخاصة بالكلية من محبسه من عدمه، بالإضافة إلى تزوير شهادتي قيد باسم نجله، موجهتين إلى نيابة شمال الزقازيق الكلية، تثبت بالزور أنه مُقيد بالفرقة الأولى بالكلية، فضلًا عن تزوير 3 شهادات ميلاد، وتقليد بصمات أختام شعار الجمهورية المنسوب صدورها لوزارتي العدل والداخلية ونيابة شمال الزقازيق الكلية وجامعة الأزهر.



تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.