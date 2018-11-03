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بطاقة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم

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Yalla shoot| بث مباشر.. مبارة برشلونة ورايو فاليكانو بدون تقطيع | شاهد ماتش BARCHELON VS RIO VALLECANO الليجا| يلا كورة

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم

البطولة : الدوري الأسباني (الليجا)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 3 - beIN SPORTS HD 3

معلق المباراة : لم يحدد

الساعة : 21:45 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 22:45 مساءًا بتوقيت السعودية

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Yalla shoot| بث مباشر.. مبارة برشلونة ورايو فاليكانو بدون تقطيع | شاهد ماتش BARCHELON VS RIO VALLECANO الليجا| يلا كورة

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تشكيل برشلونة أمام رايو فاليكانو :-

حراسة المرمي: تير شتيجن، خط الدفاع: جوردي ألبا ـ جيرارد بيكيه ـ صامويل أومتيتي ـ سيرجيو روبيرتو، خط الدوسط: سيرجيو بوسكيتس ـ إيفان راكيتيتش ـ فليب كوتنيو، خط الهجوم: عثمان ديمبلي ـ ليونيل ميسي ـ لويس سواريز.

Yalla shoot| بث مباشر.. مبارة برشلونة ورايو فاليكانو بدون تقطيع | شاهد ماتش BARCHELON VS RIO VALLECANO الليجا| يلا كورة

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