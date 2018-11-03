ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

(بث مباشر)| موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بالدوري الإسباني ومشاهدة البث المباشر| يلا شوت

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:57 ص
(بث مباشر)| موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بالدوري الإسباني ومشاهدة البث المباشر| يلا شوت
طباعة
 
موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بالدوري الإسباني ومشاهدة البث المباشر


يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني، ضد نادي بلد الوليد، اليوم السبت 3 نوفمبر في الساعة الخامسة والربع على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 3 HD.

 موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بالدوري الإسباني ومشاهدة البث المباشر

ويرغب نادي ريال مدريد، في الفوز بلقب بطولة الدوري الإسباني، بعدما خسره في الموسم الماضي، بينما يريد بلد الوليد في تثبيت أقدامه ببطولة الليجا الإسبانية.

 

ويحتل نادي ريال مدريد المركز التاسع برصيد 14 نقاط، بينما يحل بلد الوليد في المركز السادس برصيد 6 نقاط.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بالدوري الإسباني ومشاهدة البث المباشر


المزيد عن: يلا شوت مشاهدة مباراة الليجا الاسبانية مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مشاهدة مباراة بلد الوليد وريال مدريد يوتيوب مشاهدة مباراة بلد الوليد وريال مدريد بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة بلد الوليد وريال مدريد اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة بلد الوليد وريال مدريد الليجا الاسبانية كورة لايف مشاهدة مباراة بلد الوليد مباشر مشاهدة مباراة الليجا الاسبانية اليوم مشاهدة مباراة الليجا الاسبانية مشاهدة الليجا الاسبانية بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مباراة بلد الوليد مباشر مباراة بلد الوليد اليوم مباشر hd كول كورة مشاهدة مباراة الليجا الاسبانية كورة لايف مشاهدة مباراة الليجا الاسبانية كورة لايف كورة ستار مشاهدة مباراة الليجا الاسبانية كورة أون لاين مشاهدة مباراة الليجا الاسبانية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
-
x
17:00
-
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
-
x
16:55
-
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
2
x
08:00
0
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
14:30
-
مانشستر يونايتد
إيفرتون
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
آرسنال
-
x
19:30
-
ليفربول
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
17:15
-
بلد الوليد
رايو فاليكانو
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
16:00
-
جنوى
فيورنتينا
-
x
19:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
21:30
-
كالياري
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 10:30:14 AM