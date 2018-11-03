(بث مباشر)| موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بالدوري الإسباني ومشاهدة البث المباشر| يلا شوت
يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني، ضد نادي بلد الوليد، اليوم السبت 3 نوفمبر في الساعة الخامسة والربع على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.
وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 3 HD.
موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بالدوري الإسباني ومشاهدة البث المباشر
ويرغب نادي ريال مدريد، في الفوز بلقب بطولة الدوري الإسباني، بعدما خسره في الموسم الماضي، بينما يريد بلد الوليد في تثبيت أقدامه ببطولة الليجا الإسبانية.
ويحتل نادي ريال مدريد المركز التاسع برصيد 14 نقاط، بينما يحل بلد الوليد في المركز السادس برصيد 6 نقاط.
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