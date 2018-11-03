انتقادات لشركة ملابس إسرائيلية بسبب إشارات مسيئة للنقاب

واجهت عارضة الأزياء والممثلة الإسرائيلية "بار رافائيلى" هجوماً شديداً لظهوره في الإعلان الذي قامت فيه بخلع النقاب للإيحاء بالحرية، ضمن إعلان لشركة الملابس الإسرائيلية "هوديس".

ونشرت العلامة التجارية للملابس الإسرائيلية "هوديس" الفيديو الدعائى على الإنترنت، الأسبوع الماضى، ويستهل باللغة العبرية تحت عنوان "هل إيران هنا؟"، ووجه بار رافائيلي، الذي يغطيه النقاب الأسود.

كما رافق إعلان "هوديس" على موقع التواصل فيسبوك، مضموناً يسأل إذا كان الناس يشعرون بأن حريتهم مهددة.

وانتقد رواد مواقع التواصل أداء ريفائيلي على الإنترنت باعتباره عنصرياً معادياً للإسلام ومناهضاً لإيران، وحظى الفيديو بمشاهدة 160 ألف مرة على موقع يوتيوب، فى أعقاب حملة الانتقادات الغاضبة.

ووفقاً لصحيفة "جارديان" البريطانية، أنّ أحد الردود الغاضبة على الفيديو قالت " إن فكرتك عن الحرية ليست مثل فكرتي، أنا حرة في حجابى، ولا يعنى تغطية جسدى بالكامل أنّى مجبرة على ذلك".