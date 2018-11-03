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لايف اونلاين| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم السبت 3-1-2018 في الدوري الاسباني يلا شوت - كورة لايف

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:54 ص
لايف اونلاين| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم السبت 3-1-2018 في الدوري الاسباني يلا شوت - كورة لايف
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عمرو عادل
 
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم السبت 3-1-2018 في الدوري الاسباني يلا شوت - كورة لايف - كورة ستار

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره بلد الوليد في الخامسة والربع مساء ا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 3-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإسباني.

 

مقدمة عن اللقاء:

يدخل الريال مباراة اليوم بحثا عن تحقيق فوز يحسن موقفه في بطولة الدوري للعودة للمنافسة بقوة على الليجا، بعد الهزيمة المذلة على يد البرسا بخماسية في الجولة الماضية في الكلاسيكو، وفاز الملكي مؤخرا على ميليا برباعية نظيفة في دور الـ32 لبطولة كأس ملك اسبانيا في المباراة التي شهدت الظهور الأول لسولاري المدرب الجديد للفريق، والذي تولى المهمة خلفا للوبتيجي.

 

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم السبت 3-1-2018 في الدوري الاسباني يلا شوت - كورة لايف - كورة ستار

 

على الجانب الآخر يدخل بلد الوليد مباراة اليوم بحثا عن مواصلة نتائجه الإيجابية، حيث يحتل الفريق المركز السادس بـ16 نقطة، وفاز الفريق مؤخرا في دور الـ32 للكأس بعدما تغلب على مايوركا بهدفين مقابل هدف.

 

 

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ سولاري مباراة اليوم بتشكيل مكون من : كيلور نافاس-مارسيلو - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا- توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش- إيسكو - كريم بنزيمة - جاريث بيل.

 

 مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم السبت 3-1-2018 في الدوري الاسباني يلا شوت - كورة لايف - كورة ستار

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم السبت 3-1-2018 في الدوري الاسباني يلا شوت - كورة لايف - كورة ستار

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