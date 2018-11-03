Dawri pius | مشاهدة مباراة النصر والاهلي بث مباشر .. بلس









يخوض الثنائى المصرى عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافى اختباراً صعباً مع الاهلى الذى يحل ضيفاً على النصر فى مباراة الكلاسيكو التي تجمعهما فى الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى السعودي.





ويتصدر النصر جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 19 نقطة، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على الاهلى صاحب المركز الثالث قبل انطلاق منافسات الجولة.

Dawri pius | مشاهدة مباراة النصر والاهلي بث مباشر .. بلس





ويدخل الاهلى مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما تعافى سريعاً من أثار الهزيمة المدوية التى تعرض لها أمام الاتفاق الذى يضم اللاعب المصرى حسين السيد بنتيجة 2 – 6 فى المباراة التى جمعتهما يوم 20 أكتوبر الماضى ضمن منافسات الدورى السعودي.





وتغلب الاهلى على الفتح بنتيجة 5 – 1، ضمن منافسات الجولة السابعة بمسابقة الدورى السعودي، قبل أن يتغلب على وفاق سطيف الجزائرى بهدف دون مقابل بملعب "8 مايو"، بولاية "سطيف" الجزائرية، فى "ذهاب" دور الـ 16 بالبطولة العربية.





ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم مشاركة عبد الله السعيد الذى تعرض لكدمة بسيطة فى القدم، غاب على أثرها عن المشاركة فى مباراة وفاق سطيف.

النصر Vs الأهلي السعودي .

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 8).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .

المعلقين : فارس عوض (السعودية الرياضية) + عيسى الحربين (دوري بلس) .

Dawri pius | مشاهدة مباراة النصر والاهلي بث مباشر .. بلس









موعد المباراة :

5:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:55 مساءاً بتوقيت مصر .

4:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:55 مساءاً بتوقيت العراق .

4:55 مساءاً بتوقيت السودان .

5:55 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:55 مساءاً بتوقيت تونس .

3:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:55 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:55 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:55 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:55 مساءاً بتوقيت قطر.

2:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





Dawri pius | مشاهدة مباراة النصر والاهلي بث مباشر .. بلس