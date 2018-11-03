لايف| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الاسباني| يلا شوت

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الاسباني يلا شوت كورة لايف كورة أون لاين كورة ستار ماي كورة yalla shoot حيثُ يلعب ريال مدريد تحت قيادة مدربه الجديد سانتياجو سولاري مباراة قوية أمام بلد الوليد في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الاسباني

وكان فريق ريال مدريد قد خسر في المباراة الماضية بالدوري الاسباني من برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف، ويحتل الريال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 14 نقطة حيثُ لعب 10 مباريات فقد فاز 4 مباريات وتعادل مباراتين وخسر 4، مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع يوتيوب كورة لايف، ويقع بلد الوليد في المركز السادس برصيد 16 نقطة.





موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر



وتقام مباراة ريال مدريد وبلد الوليد على ملعب السانتياجو برنابيو، اليوم السبت والموافق 3 نوفمبر 2018 في تمام الساعة الـ 5:15 بتوقيت مدينة القاهرة والـ 6:15 بتوقيت مكة المكرمة والـ 7:15 بتوقيت الإمارات ويمكنكم مشاهدينا متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر بدون تقطيع ومناسب لجميع السرعات.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الاسباني



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