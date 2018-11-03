في ديسمبر 2017، كانت المواجهة الأخيرة بين الجانرز والريدز من أكثرها إثارة فى السنوات الأخيرة، بعدما قلب أرسنال الطاولة بعد تأخره بهدفين عن طريق محمد صلاح وكويتينو إلى التقدم 3/2 فى الدقيقة 58 بثلاثية سجلها كلا من "سانشيز، تشاكا، أوزيل"، قبل أن ينجح فيرمينو فى إنقاذ ليفربول بتسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 71.





شاهد الآن محمد صلاح | بث حي مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم السبت yalla shoot | kora star | bein sports





يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم أمام أرسنال وهو يسعى للحفاظ على صدارة الدوري واستغلال اي سقوط لمنافسه مانشستر سيتي، وسيلعب الريدز بكل قوة للفوز واستمرار المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي والغائب عن خزائن الانفيلد منذ سنوات طوية.





شاهد الآن محمد صلاح | بث حي مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم السبت yalla shoot | kora star | bein sports





وشهدت الفترة الأخيرة عودة محمد صلاح نجم الفريق للتألق بعدما سجل هدفين في دوري الأبطال وكان قد قاد فريقه للفوز في المباراة الأخيرة بالدوري بعدما سجل هدف وصنع هدفين.

ويحتل الريدز صدارة البريمير ليج حالياً برصيد 26 نقطة بالتساوي مع فريق مانشستر سيتي الذي يتفوق فقط بفارق الأهداف.





شاهد الآن محمد صلاح | بث حي مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم السبت yalla shoot | kora star | bein sports





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ليفربول وأرسنال في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD2



