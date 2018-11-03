متحدث 'البرلمان': انعقاد منتدى شباب العالم يؤكد أن مصر دولة قوية

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن انعقاد منتدى شباب العالم يؤكد أن مصر دولة قوية، وأن مصر لن تتوقف ثانية عن استكمال أجندتها، وأن العمل الإرهابي الخسيس الذي تعرضت له يمكن أن تتعرض له أي دولة.





وأشار "حسب الله"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن الهدف الحقيقي للمنتدى هو التمكين الحقيقي للشباب، وأن يكون هناك منصة حقيقية للشباب المصري تجمعه مع كل شباب العالم، مؤكدًا أن كل مؤسسات الدولة تعمل ككتلة واحدة من أجل مصلحة مصر، لافتا إلى أن هناك تمثيل للبرلمان في المنتدى وسيتم طرح الأجندة للبرلمان.



