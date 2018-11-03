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إيران تبدأ إنتاج مقاتلة محلية لقواتها الجوية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:39 ص
إيران تبدأ إنتاج مقاتلة محلية لقواتها الجوية
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

بدأت إيران إنتاج طائرة مقاتلة طراز "كوتسر" محلية التصميم لاستخدامها في سلاحها الجوي، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي، مع تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

 

وقال وزير الدفاع أمير حاتمي في حفل لبدء إنتاج الطائرة الذي ظهر على شاشات التلفزيون اليوم السبت، "قريبا سيتم إنتاج العدد المطلوب من هذه الطائرة ووضعها في الخدمة للقوات الجوية."

 

وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستسمح مؤقتا لثمانية مستوردين بمواصلة شراء النفط الإيراني لدى إعادة فرض عقوبات عليها يوم الإثنين في محاولة لإجبار إيران على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية، وفقاً لوكالة رويترز.

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