السجن 5 سنوات للمتهمين باستدراج طالب وتشويه وجهه عبر موقع "olx" بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم السبت، حكمها في القضية رقم 2899 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2018، بمعاقبة ثلاثة أشخاص، بالسجن لمدة 5 سنوات لكلٍ منهم؛ على خلفية اتهامهم باستدراج طالب بكلية هندسة، وإصابته إصابات متفرقة بالوجه والرأس، بعدما أوهموه ببيع عدسة كاميرا كان يحتاجها عبر موقع التسوق الشهير "olx".



وكان المجني عليه "إسلام حاتم" طالب بالفرقة الثانية بالمعهد المدني للهندسة وتكنولوجيا الطيران، تقدم ببلاغًا يتهم فيه مجهولين بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالوجه والرأس، فضلًا عن سرقتهم شنطته الشخصية والتي كانت تحتوي على كاميرا ومبالغ مالية كانت بحوزته لشراء عدسة من أحد الجناه، والذي كان يُدعى "فريد" وأن المجني عليه تعرف عليه عبر موقع التسوق الشهير "OLX" حيث كان الطالب يبحث عن عدسة كاميرا للبيع، وتصادف عرضها للبيع من قِبل المتهم الأول "فريد"، بعدما بعث برسالة إليه وتم الاتفاق على أن يكون لقائهم في موقف "الأردنية" بمدينة العاشر من رمضان.



المتهم الأول أخبر المجني عليه بحضوره إليه فور خروجه من العمل، وطلب منه الذهاب معه إلى منزله لإحضار العدسة، واستقلوا في سبيل ذلك سيارة سرفيس إلى المجاورة رقم 6، وفي منتصف الطريق هبط اثنين من الركاب، وبعدها بدقائق قليلة طلب "فريد" من السائق التوقف وهبط برفقة المجني عليه، حتى فوجيء بأحد المتهمان الاثنين الذين هبطوا من السيارة قبله يهوي بقطعة خشب "شومة" على رأسه فيما ضربه الآخر بـ "مطواة" كانت بحوزته، بينما تمكن "فريد" من سرقة الشنطة الخاصة به، والتي تحتوي على كاميرا وثمن العدسة، ولاذوا بالفرار، فيما احتاجت جراح رأس المجني عليه 29 غرزة طبية لتقطيبها، فيما أصيب بثلاث جروح بوجهه، فيما تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.