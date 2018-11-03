cafe online| بث مباشر.. مبارة ليفربول وارسنال بدون تقطيع | شاهد ماتش ليفربول وارسنال (محمدصلاح) البريميرليج | يلا كورة

بث مباشر.. مبارة ليفربول وارسنال بدون تقطيع | شاهد ماتش ليفربول وارسنال (محمدصلاح) البريميرليج | يلا كورة | Youtube لايف

سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع المتعة والإثارة عندما يلتقي فريقي ليفربول والذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع مضيفه أرسنال في اسابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإنجليزي.

بث مباشر.. مبارة ليفربول وارسنال بدون تقطيع | شاهد ماتش ليفربول وارسنال (محمدصلاح) البريميرليج | يلا كورة | Youtube لايف

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم أمام أرسنال وهو يسعى للحفاظ على صدارة الدوري واستغلال اي سقوط لمنافسه مانشستر سيتي، وسيلعب الريدز بكل قوة للفوز واستمرار المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي والغائب عن خزائن الانفيلد منذ سنوات طوية.

وشهدت الفترة الأخيرة عودة محمد صلاح نجم الفريق للتألق بعدما سجل هدفين في دوري الأبطال وكان قد قاد فريقه للفوز في المباراة الأخيرة بالدوري بعدما سجل هدف وصنع هدفين.

ويحتل الريدز صدارة البريمير ليج حالياً برصيد 26 نقطة بالتساوي مع فريق مانشستر سيتي الذي يتفوق فقط بفارق الأهداف.

بث مباشر.. مبارة ليفربول وارسنال بدون تقطيع | شاهد ماتش ليفربول وارسنال (محمدصلاح) البريميرليج | يلا كورة | Youtube لايف

على الجانب الأخر يقدم أرسنال عروضا رائعة في الفترة الأخيرة، ولم يتذوق طعم الخسارة على الإطلاق منذ 12 مباراة على التوالي،وعلى الرغم من سقوط فريق أرسنال في فخ التعادل في الجولة الماضية خارج أرضه أمام مضيفه فريق كريستال بالاس، إلا أن هذه المباراة أمام ضيفه فريق ليفربول سوف يكون لها حسابات أخرى تختلف عن أي مواجهة سابقة فاز بها ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 22 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز لمزاحمة السيتي والليفر على القمة.

بث مباشر.. مبارة ليفربول وارسنال بدون تقطيع | شاهد ماتش ليفربول وارسنال (محمدصلاح) البريميرليج | يلا كورة | Youtube لايف

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يلعب ليفربول بتشكيل مكون من: أليسون بيكر- ألكسندر أرنولد - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون-جوردان هندرسون - جيمس ميلنر -جورجينيو فينالدوم- محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

بث مباشر.. مبارة ليفربول وارسنال بدون تقطيع | شاهد ماتش ليفربول وارسنال (محمدصلاح) البريميرليج | يلا كورة | Youtube لايف

على الجانب الأخر سيبدأ ارسنال بتشكيل مكون من: بيتر تشيك-هيكتور بيليرين – شكودران-موستافي - سوكراتيس - ناتشو مونريال-تشاكا - لوكاس - مسعود أوزيل - هينريك مخيتاريان.-بيير إيميريك أوباميانغ -ألكسندر لاكازيت.

بث مباشر.. مبارة ليفربول وارسنال بدون تقطيع | شاهد ماتش ليفربول وارسنال (محمدصلاح) البريميرليج | يلا كورة | Youtube لايف

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ليفربول وأرسنال في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD2