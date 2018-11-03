embratoria لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اون لاين hd .. البث المباشر لمباراة ليفربول - ليفربول وارسنال

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اون لاين hd .. البث المباشر لمباراة ليفربول - ليفربول وارسنال لايف youtube

سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع المتعة والإثارة عندما يلتقي فريقي ليفربول والذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع مضيفه أرسنال في اسابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اون لاين hd .. البث المباشر لمباراة ليفربول - ليفربول وارسنال لايف youtube

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم أمام أرسنال وهو يسعى للحفاظ على صدارة الدوري واستغلال اي سقوط لمنافسه مانشستر سيتي، وسيلعب الريدز بكل قوة للفوز واستمرار المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي والغائب عن خزائن الانفيلد منذ سنوات طوية.

وشهدت الفترة الأخيرة عودة محمد صلاح نجم الفريق للتألق بعدما سجل هدفين في دوري الأبطال وكان قد قاد فريقه للفوز في المباراة الأخيرة بالدوري بعدما سجل هدف وصنع هدفين.

ويحتل الريدز صدارة البريمير ليج حالياً برصيد 26 نقطة بالتساوي مع فريق مانشستر سيتي الذي يتفوق فقط بفارق الأهداف.

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اون لاين hd .. البث المباشر لمباراة ليفربول - ليفربول وارسنال لايف youtube

على الجانب الأخر يقدم أرسنال عروضا رائعة في الفترة الأخيرة، ولم يتذوق طعم الخسارة على الإطلاق منذ 12 مباراة على التوالي،وعلى الرغم من سقوط فريق أرسنال في فخ التعادل في الجولة الماضية خارج أرضه أمام مضيفه فريق كريستال بالاس، إلا أن هذه المباراة أمام ضيفه فريق ليفربول سوف يكون لها حسابات أخرى تختلف عن أي مواجهة سابقة فاز بها ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 22 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز لمزاحمة السيتي والليفر على القمة.

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اون لاين hd .. البث المباشر لمباراة ليفربول - ليفربول وارسنال لايف youtube

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يلعب ليفربول بتشكيل مكون من: أليسون بيكر- ألكسندر أرنولد - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون-جوردان هندرسون - جيمس ميلنر -جورجينيو فينالدوم- محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اون لاين hd .. البث المباشر لمباراة ليفربول - ليفربول وارسنال لايف youtube

على الجانب الأخر سيبدأ ارسنال بتشكيل مكون من: بيتر تشيك-هيكتور بيليرين – شكودران-موستافي - سوكراتيس - ناتشو مونريال-تشاكا - لوكاس - مسعود أوزيل - هينريك مخيتاريان.-بيير إيميريك أوباميانغ -ألكسندر لاكازيت.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ليفربول وأرسنال في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD2

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اون لاين hd .. البث المباشر لمباراة ليفربول - ليفربول وارسنال لايف youtube