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ميهوب : وليد سليمان نجح في سد غياب السعيد

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:28 ص
ميهوب : وليد سليمان نجح في سد غياب السعيد
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الفجر الرياضي
 
قال علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية في النادي الأهلي، إن وليد سليمان نجح في سد غياب عبد الله السعيد الذي رحله عن صفوف النادي الأهلي إلى الدوري السعودي.

وأضاف ميهوب، خلال لقائه مع زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن وليد سيلمان الذي يبلغ 34 سنة يمتلك مهارات كبيرة في التسديد والتمرير الجيد ويمتلك رؤية جيدة في الملعب.

وأكد علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية في النادي الأهلي، أنه كان يجب غراحة أحمد فتحي في مباراة الذهاب بسبب إصابته، وقام بإجراء تبديل اضطراري في المباراة.
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