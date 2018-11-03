نجم الأهلي السابق: راهنت على عمرو السولية وطالبت بضمه لكأس العالم

قال زكريا ناصف، إنه طالب بضرورة ضم عمرو السولية لاعب النادي الأهلي إلى المنتخب المصري لكرة القدم في مونديال روسيا 2018 خاصة وأنه يمتلك قدرات هجومية عالية.





وأضاف زكريا ناصف، خلال برنامج "الماتش"، على قناة صدى البلد أن عمرو السولية، وعده بتحقيق للنادي الأهلي إنجازات وبطولات ويسعى إلى تحقيق ذلك.





وأشار زكريا ناصف، إلى أن عمرو السولية سجل الهدف الثاني لأهلي في مرمى الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3-1، من داخل منطقة الجزاء مشيدا بكونه يمتلك دور هجومي فعال.