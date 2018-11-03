زكريا ناصف: وليد سليمان نموذج مشرف لكل الرياضيين (فيديو)

قال زكريا ناصف، أن وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نموذجا مشرفا لجميع الرياضيين.





وأضاف ناصف خلال برنامج "الماتش"، على قناة "صدى البلد"، أن وليد سيلمان البالغ من العمر 33 عاما أثبته أنه أحد من أبناء النادي الأهلي بأدائه وروحه القتالية وإنكاره للذات.





وكشف زكريا ناصف، أن وليد سيلمان عنده تجديد عقده في النادي الأهلي لا يشترط أي أرقام، فهو أحد من أبناء النادي الأهلي.





وكان وليد سيلمان سجل هدفين من أصل ثلاثة أهداف لصالح فريقه أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.