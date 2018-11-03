موعد مباراة الإسماعيلي ضد المصري بالدوري ومشاهدة البث المباشر

يخوض الفريق الأول بنادي الإسماعيلي لقاء صعبا ضد المصري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم السبت.

ويقع نادي الإسماعيلي في المركز الحادي عشر ومعه في رصيده 12 نقطة، في حين يحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

ويستضيف ملعب "الإسماعيليه" مباراة الإسماعيلي مع المصري، وذلك اليوم السبت والموافق 3 نوفمبر 2018 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة الإسماعيلي مع المصري في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري عبر قناة "النايل سبورت" وأيضاً فضائية "أون سبورت HD" الرياضية.

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