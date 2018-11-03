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موعد مباراة يوفنتوس وكالياري بالدوري الإيطالي ومشاهدة البث المباشر

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:14 ص
موعد مباراة يوفنتوس وكالياري بالدوري الإيطالي ومشاهدة البث المباشر
يوفنتوس
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أحمد عصام
 

يلتقي نادي يوفنتوس الإيطالي، ضد نادي كالياري، اليوم السبت 3 نوفمبر في الساعة التاسعة والنصف علي ملعب "اليوفي آرينا"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 4 HD.

 

ويرغب نادي يوفنتوس، في الفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي، من أجل استمرار سيطرته على الكرة الإيطالية بشكل كبير.

 

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري برصيد 28 نقاط، بينما يحل كالياري في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقاط.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.

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