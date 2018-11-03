لايف.. بث مباشر برسبوليس وكاشيما أنتلرز بث مباشر اليوم السبت 3-11-2018 نهائي أبطال آسيا

ستشهد القارة الآسيوية كتابة تاريخ جديد في نهائي دوري أبطال آسيا والذي سيجمع بين برسبوليس الإيراني وكاشيما أنتلرز الياباني، حيث لم يسبق لأي من الفريقين الوصول إلى المباراة النهائية من قبل، وبالتالي هناك فريق سيتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه وسيحظى بشرف تمثيل القارة الصفراء في كأس العالم للأندية التي ستحتضنها الإمارات الشهر المقبل، وسيقام لقاء الذهاب غدًا في مدينة كاشيما على ملعب كاشيما سوكر، بينما سيقام لقاء الإياب في العاصمة طهران يوم 10 نوفمبر الجاري على ملعب أزادي. يدخل برسبوليس المباراة النهائية وعينه على نقل هيمنته المحلية إلى المسابقات القارية، حيث توج بلقب الدوري الإيراني في آخر موسمين، ويبدو أن الفريق الإيراني تحت قيادة مدربه برانكو إيفانكوفيتش يسير في الطريق الصحيح نحو استعادة بريقه المفقود والتتويج باللقب الآسيوي الذي طال انتظاره والذي إن توج به هذا الموسم، سيدأ برسبوليس في كتابة حقبة ذهبية جديدة في تاريخ النادي.





وعلى الجانب الآخر وعلى الرغم من افتقاده الأمجاد الآسيوية، سبق أن شارك كاشيما أنتلرز في كأس العام للأندية من قبل في عام 2016 باعتباره بطلًا للدوري الياباني، وحينها حقق مفاجأة كبيرة بالوصول إلى المباراة النهائية والخسارة بشق الأنفس في النهائي أمام ريال مدريد بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.





وسبق أن توج كاشيما أنتلرز بلقب الدوري الياباني 8 مرات من قبل، ولا يستهدف فقط التتويج بلقبه الأول في تاريخه في دوري أبطال آسيا، بل العودة من جديد إلى كأس العالم للأندية ومحاولة تكرار إنجازه السابق.





لاعبون يخطفون الأنظار





يعول برسبوليس على حارسه المتألق علي رضا بيرانوند للخروج بشباكه نظيفة من مباراة الذهاب غدًا لتسهيل المهمة في لقاء الإياب في طهران، وقدم الحارس البالغ من العمر 26 عامًا مستويات مميزة في كأس العالم الأخيرة التي احتضنتها روسيا، حيث تصدى لركلة جزاء للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تعادل البرتغال وإيران 1-1 في ختام مباريات دور المجموعات.





وبدأ عروضه الطيبة الموسم الماضي عند وصول برسبوليس إلى نصف النهائي في دوري أبطال آسيا، ليواصل تلك العروض هذا الموسم في قيادته لفريقه للوصول إلى المباراة النهائية.





وعلى الجانب الآخر، يعول كاشيما أنتلرز على مهاجمه يوما سوزوكي لفك شفرة الحارس الإيراتي، حيث تألق بشدة سوزوكي في مونديال الأندية عام 2010 بتسجيله هدفًا في شباك أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في نصف النهائي، وقدم عرضًا رائعًا أمام دفاعات ريال مدريد في المباراة النهائية.





وسجل سوزوكي 4 أهداف في نسخة العام الماضي من دوري أبطال آسيا، وعلى الرغم من تسجيله هدفين فقط في نسخة هذا العام، فإن المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا، لعب دورًا بارزًا في صناعة الأهداف وخلق المساحات لزملائه في وصول كاشيما أنتلرز إلى المباراة النهائية.



