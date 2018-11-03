موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يواجه نادي برشلونة الإسباني، نظيره نادي رايو فاليكانو، اليوم السبت 3 نوفمبر في الساعة 9:45 مساءً على ملعب فاليكاس، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ويرغب برشلونة في الفوز بلقب بطولة الليجا الموسم الثاني على التوالي، خاصة بعد انتصار ضد ريال مدريد بخماسية.

ومن المقرر ان يذاع لقاء برشلونة ورايو فاليكانو بالجولة الحادية عشر في الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.

ولم ينجح نادي رايو فاليكانو في جمع سوا 6 نقاط في 10 جولات بالدوري الإسباني.

كما يمكنكم مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الدوري الإسباني علي موقع الفجر الرياضي.