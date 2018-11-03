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موعد مباراة النصر والأهلي بالدوري السعودي ومشاهدة البث المباشر

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:11 ص
موعد مباراة النصر والأهلي بالدوري السعودي ومشاهدة البث المباشر
الاهلي والنصر
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أحمد عصام
 

 يلتقي اليوم السبت، فريقا النصر والأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

 

وتقام تلك المباراة في تمام الساعة 5:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 4:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

ويسعى نادي النصر السعودي، في الفوز بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بينما يرغب فريق الأهلي أيضا في العودة لمنصات التتويج.

 

وسيتم إذاعة مباراة النصر والأهلي مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "Test sport HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

 

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الدوري السعودي عبر موقع الفجر الرياضي.

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