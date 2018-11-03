القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد بالدوري الإسباني

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني، نظيره نادي بلد الوليد، اليوم السبت 3 نوفمبر في الساعة 5:15 مساءً على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ويرغب الريال في الفوز بلقب بطولة الليجا، بعدما خسره في الموسم الماضي لحساب نادي برشلونة.

ومن المقرر ان يذاع لقاء بلد الوليد وريال مدريد بالجولة الحادية عشر في الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.

ولم ينجح نادي ريال مدريد، في الفوز بالمباراة الماضية، حيث خسر بنتيجة 5-1 أمام نادي برشلونة.

كما يمكنكم مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الدوري الإسباني علي موقع الفجر الرياضي.