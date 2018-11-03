ترامب يلغى زيارة مقررة لكولومبيا

ألغى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، زيارة لكولومبيا كان مقرر لها في أوائل ديسمبر المقبل، وفقًا لبيان البيت الأبيض، اليوم.

وكان ترامب قد خطط لزيارته بعد حضوره قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، الأرجنتين، أواخر الشهر الجارى، حيث ستشمل إقامته اجتماعًا على العشاء مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال البيت الابيض في بيان "جدول الرئيس ترامب لن يسمح له بالسفر الى كولومبيا في وقت لاحق من هذا الشهر".

وهذه هي المرة الثانية التي يتخلى فيها ترامب عن رحلة مخططة إلى بوجوتا، وفقاً لوكالة رويترز.