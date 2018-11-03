ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ترامب يلغى زيارة مقررة لكولومبيا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:06 ص
ترامب يلغى زيارة مقررة لكولومبيا
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
طباعة
خاطر عبادة
 

ألغى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، زيارة لكولومبيا كان مقرر لها في أوائل ديسمبر المقبل، وفقًا لبيان البيت الأبيض، اليوم.

 

وكان ترامب قد خطط لزيارته بعد حضوره قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، الأرجنتين، أواخر الشهر الجارى، حيث ستشمل إقامته اجتماعًا على العشاء مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

 

وقال البيت الابيض في بيان "جدول الرئيس ترامب لن يسمح له بالسفر الى كولومبيا في وقت لاحق من هذا الشهر".

 

وهذه هي المرة الثانية التي يتخلى فيها ترامب عن رحلة مخططة إلى بوجوتا، وفقاً لوكالة رويترز.

 

المزيد عن: كولومبيا عالم ترامب اخبار أمريكا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
-
x
17:00
-
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
-
x
16:55
-
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
08:00
-
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
14:30
-
مانشستر يونايتد
إيفرتون
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
آرسنال
-
x
19:30
-
ليفربول
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
17:15
-
بلد الوليد
رايو فاليكانو
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
16:00
-
جنوى
فيورنتينا
-
x
19:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
21:30
-
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 8:30:08 AM