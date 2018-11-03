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ديربي القناة.. مواجهة خاصة لـ"محمد مجدي" أمام المصري

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:59 ص
ديربي القناة.. مواجهة خاصة لـمحمد مجدي أمام المصري
الاسماعيلي
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الفجر الرياضي
 

يتطلع محمد مجدي قلب دفاع الإسماعيلى لاستمرار تألقه ضد فريقه السابق المصرى خلال الديربي الذي سيجمع الفريقان اليوم السبت ، فى إطار الأسبوع الــ12 من عمر مسابقة الدورى المحلي.

 

ويقدم مدافع الزمالك والمصري الأسبق مستوى مميز بالقميص الأصفر منذ تولي البرازيلى يوسف فييرا الإدارة الفنية للفريق.

 

وسبق أن شارك ” مجدى ” بقيمص المصرى ضد الإسماعيلى فى 3 مباريات بواقع 270 دقيقة، وذلك على النحو الآتى ..

 

* موسم 2015 / 2016 ..

 

– يوم 10 يناير 2016 فى الجولة الـ 13 بالدورى العام .. فاز المصرى بهدف نظيف.

 

– يوم 22 مايو 2016 فى الجولة الـ 30 بالدورى العام .. تعادل الإسماعيلى والمصرى بهدف لكل منهما.

 

– يوم 15 يوليو 2016 فى دور الـ 8 بكأس مصر .. فاز الإسماعيلى بهدفين نظيفين.

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