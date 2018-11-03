ديربي القناة.. مواجهة خاصة لـ"محمد مجدي" أمام المصري
السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:59 صالفجر الرياضي
يتطلع محمد مجدي قلب دفاع الإسماعيلى لاستمرار تألقه ضد فريقه
السابق المصرى خلال الديربي الذي سيجمع الفريقان اليوم السبت ، فى إطار الأسبوع الــ12
من عمر مسابقة الدورى المحلي.
ويقدم مدافع الزمالك والمصري الأسبق مستوى مميز بالقميص الأصفر
منذ تولي البرازيلى يوسف فييرا الإدارة الفنية للفريق.
وسبق أن شارك ” مجدى ” بقيمص المصرى ضد الإسماعيلى فى 3 مباريات
بواقع 270 دقيقة، وذلك على النحو الآتى ..
* موسم 2015 / 2016 ..
– يوم 10 يناير 2016 فى الجولة الـ 13 بالدورى العام .. فاز
المصرى بهدف نظيف.
– يوم 22 مايو 2016 فى الجولة الـ 30 بالدورى العام .. تعادل
الإسماعيلى والمصرى بهدف لكل منهما.
– يوم 15 يوليو 2016 فى دور الـ 8 بكأس مصر .. فاز الإسماعيلى
بهدفين نظيفين.
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