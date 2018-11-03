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الفيلم الفرنسي أماندا يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان طوكيو السينمائي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:53 ص
الفيلم الفرنسي أماندا يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان طوكيو السينمائي
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حصد الفيلم الفرنسي "أماندا" وهو دراما عائلية للمخرج ميخائيل هيرز، الجائزة الكبرى في مهرجان طوكيو السينمائي الدولي في نسخته 31، كما فاز الفيلم ، والذي يحكي قصة عائلة باريسية هشة تمزقت بسبب عمل إرهابي، بجائزة أفضل سيناريو في حفل ختام المهرجان أمس.

وفاز الفنان جاسبر كريستينسن على جائزة أفضل ممثل عن دوره في تجسيد شخصية بطريرك من عائلة مزارعة في القرن 19 في الفيلم الدنماركي "قبل الصقيع".

واستحوذت الأفلام الصينية على فئة الأفلام الآسيوية، فقد فاز المخرج هوانج هوانج بجائزة روح آسيا عن فيلمه "يتيم الووشو" ويحكي عن مدرسة فنون الدفاع عن النفس للشباب في المناطق الريفية في الصين.

وغاب عن الحفل الختامي عدد كبير من الفنانين الذين فازوا بجوائز في المهرجان ولم يظهروا لتسلم جوائزهم، كما ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية.


المزيد عن: مهرجان فيلم طوكيو سينما اماندا الفجر الفني
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