بث مباشر مباراة شاهد الاهلي والنصر HD يوتيوب مشاهدة مباراة النصر والاهلي HD

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موعد مباراة الأهلي والنصر اليوم

البطولة : الدوري السعودي

القنوات الناقلة: KSA SPORTS HD 1 – السعودية الرياضية 1

معلق المباراة : لم يحدد بعد

الساعة : 16:55 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 17:55 مساءًا بتوقيت السعودية



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