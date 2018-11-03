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لايف .. كورة ستار مشاهده مباراه النصر VS الأهلي بث مباشر

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:33 ص
لايف .. كورة ستار مشاهده مباراه النصر VS الأهلي بث مباشر
بث مباشر
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الفجر الرياضي
 

لايف .. كورة ستار مشاهده مباراه النصر VS الأهلي بث مباشر

في مباراة نارية يحل فريق أهلي جدة ضيفا ثقيلا على نظيره النصر، في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة اسادسة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المباراة التي تقام بينهما في قمة مواجهات المرحلة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 مقدمة عن اللقاء:

يدخل النصر مباراة اليوم بحثا عن تعويض تعثره في مباراته الأخيرة أمام الفيحاء بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1، ويحتل الفريق صدارة المسابقة برصيد 19 نقطة، وسيكون لقاء اليوم بمثابة اختبار حقيقي للعالمي بعد 7 جولات.

 

وكان كارينيو المدير الفني للنصر قد تعرض لانتقادات جماهيرية واسعة عقب تعادل الفريق أمام الفيحاء والذي حملته أسباب فقدان الفريق نقطتين بعد إخراجه الثنائي المغربي نور الدين مرابط ومواطنه عبدالرزاق حمدالله بعد مرور 75 دقيقة.

 

على الجانب الأخر يدخل فريق أهلي جدة لقاء اليوم بحثا عن انتزاع الصدارة من النصر، بعدما حقق فوزا عريضا على الفتح 5-1 في المرحلة الماضية، ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه فوزا ثمينا على مضيفه وفاق سيطيف الجزائري 1-صفر، خارج ملعبه يوم الأحد الماضي، في ذهاب الدور ثمن النهائي لكأس زايد للأندية العربية.

 

ويتواجد الثنائي عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي في قائمة الأهلي لمواجهة النصر.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة النصر وأهلي جدة في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة ksa


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