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بعد اكتساح امبولي بخماسية.. أنشيلوتي يصرح: الأداء لم يكن جيدا !

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:46 ص
بعد اكتساح امبولي بخماسية.. أنشيلوتي يصرح: الأداء لم يكن جيدا !
كارلو انشيلوتي
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عمر عبد العزيز
 

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، أنه في المجمل لم تعكس نتيجة مباراة فريقه أمام إمبولي (5-1) الأداء على أرض الملعب، حيث لم يكن لاعبيه جيدين بما فيه الكفاية هذا اليوم، لكن الأهم هو الانتصار.

 

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: "أمام روما قدمنا مباراة مثالية لكننا لم نحصد الثلاث نقاط ، واليوم لم نلعب كما نريد لكننا استطعنا الخروج بالفوز بنتيجة كبيرة".

 

وواصل: "بدأنا المباراة بشكل جيد لكن بعد ذلك ارتحنا اكثر من اللازم، امبولي لعبوا بشكل جيد في الشوط الثاني والمباراة كانت مفتوحة حتى اتى الهدف الرابع".

 

وأضاف: "هنأت اندرياتزولي على اداء فريقه ، لقد سببوا لنا الكثير من المصاعب في عدة فترات من المباراة، هذه المباراة أراها كتحذير لنا ولخصومنا، لم ندافع بشكل جيد لكننا في الامام استطعنا تسجيل 5 أهداف".

 

وتابع: "اليوم استطعنا تسجيل 3 اهداف من المرتدات و هذه اشارة ايجابية، وعلى صعيد الأداء لست سعيدا بعد مباراة اليوم على عكس ما كنت عليه بعد مباراة روما ، لكن متأكد بأن مباراة الثلاثاء سنلعبها بأقوى ما لدينا".

 

وأكمل: "الدوري ؟ الطريق ما زال طويل جدا لكن ما يهمنا حاليا هي مباراة الثلاثاء".

 

واختتم بقوله: "لا أستطيع الإنتظار حتى أعود إلى السان باولو يوم الثلاثاء، سيكون من الرائع العيش في تلك الأجواء".

المزيد عن: نتيجة المباراة نابولي رياضة انشيلوتي اخبار الرياضة
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