بعد اكتساح امبولي بخماسية.. أنشيلوتي يصرح: الأداء لم يكن جيدا !
أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، أنه في المجمل لم تعكس نتيجة مباراة فريقه أمام إمبولي (5-1) الأداء على أرض الملعب، حيث لم يكن لاعبيه جيدين بما فيه الكفاية هذا اليوم، لكن الأهم هو الانتصار.
وقال أنشيلوتي
خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: "أمام روما قدمنا مباراة مثالية لكننا
لم نحصد الثلاث نقاط ، واليوم لم نلعب كما نريد لكننا استطعنا الخروج بالفوز بنتيجة
كبيرة".
وواصل: "بدأنا
المباراة بشكل جيد لكن بعد ذلك ارتحنا اكثر من اللازم، امبولي لعبوا بشكل جيد في الشوط
الثاني والمباراة كانت مفتوحة حتى اتى الهدف الرابع".
وأضاف: "هنأت
اندرياتزولي على اداء فريقه ، لقد سببوا لنا الكثير من المصاعب في عدة فترات من المباراة،
هذه المباراة أراها كتحذير لنا ولخصومنا، لم ندافع بشكل جيد لكننا في الامام استطعنا
تسجيل 5 أهداف".
وتابع: "اليوم
استطعنا تسجيل 3 اهداف من المرتدات و هذه اشارة ايجابية، وعلى صعيد الأداء لست سعيدا
بعد مباراة اليوم على عكس ما كنت عليه بعد مباراة روما ، لكن متأكد بأن مباراة الثلاثاء
سنلعبها بأقوى ما لدينا".
وأكمل: "الدوري
؟ الطريق ما زال طويل جدا لكن ما يهمنا حاليا هي مباراة الثلاثاء".
واختتم بقوله:
"لا أستطيع الإنتظار حتى أعود إلى السان باولو يوم الثلاثاء، سيكون من الرائع
العيش في تلك الأجواء".