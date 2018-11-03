بعد اكتساح امبولي بخماسية.. أنشيلوتي يصرح: الأداء لم يكن جيدا !

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، أنه في المجمل لم تعكس نتيجة مباراة فريقه أمام إمبولي (5-1) الأداء على أرض الملعب، حيث لم يكن لاعبيه جيدين بما فيه الكفاية هذا اليوم، لكن الأهم هو الانتصار.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: "أمام روما قدمنا مباراة مثالية لكننا لم نحصد الثلاث نقاط ، واليوم لم نلعب كما نريد لكننا استطعنا الخروج بالفوز بنتيجة كبيرة".

وواصل: "بدأنا المباراة بشكل جيد لكن بعد ذلك ارتحنا اكثر من اللازم، امبولي لعبوا بشكل جيد في الشوط الثاني والمباراة كانت مفتوحة حتى اتى الهدف الرابع".

وأضاف: "هنأت اندرياتزولي على اداء فريقه ، لقد سببوا لنا الكثير من المصاعب في عدة فترات من المباراة، هذه المباراة أراها كتحذير لنا ولخصومنا، لم ندافع بشكل جيد لكننا في الامام استطعنا تسجيل 5 أهداف".

وتابع: "اليوم استطعنا تسجيل 3 اهداف من المرتدات و هذه اشارة ايجابية، وعلى صعيد الأداء لست سعيدا بعد مباراة اليوم على عكس ما كنت عليه بعد مباراة روما ، لكن متأكد بأن مباراة الثلاثاء سنلعبها بأقوى ما لدينا".

وأكمل: "الدوري ؟ الطريق ما زال طويل جدا لكن ما يهمنا حاليا هي مباراة الثلاثاء".

واختتم بقوله: "لا أستطيع الإنتظار حتى أعود إلى السان باولو يوم الثلاثاء، سيكون من الرائع العيش في تلك الأجواء".