حلقة إليسا مع منى الشاذلي في "معكم" تحتل صدارة ترند يوتيوب (فيديو)





احتلت حلقة المطربة إليسا، مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" صدارة موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وحققت الحلقة حتى الآن أكثر من 719,355 مشاهدة منذ طرحها عبر قناة منى الشاذلي في يوتيوب، وذلك منذ عرضها في ا نوفمبر الجاري.



