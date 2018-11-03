حلقة إليسا مع منى الشاذلي في "معكم" تحتل صدارة ترند يوتيوب (فيديو)
السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:45 ص
احتلت حلقة المطربة إليسا، مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" صدارة موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وحققت الحلقة حتى الآن أكثر من 719,355 مشاهدة منذ طرحها عبر قناة منى الشاذلي في يوتيوب، وذلك منذ عرضها في ا نوفمبر الجاري.
انفردت الإعلامية منى الشاذلي بلقاء حصريًا مع النجمة اللبنانية اليسا يعرض على مدي حلقتين على فضائية cbc مساء يومي الخميس والجمعة والذي يعد الظهور الاول لها على التليفزيونات العربية والمصرية منذ إعلانها إصابتها بسرطان الثدي وشفائها منه مع طرح ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني".
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