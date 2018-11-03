اخبار ريال مدريد - ثنائي النادي الملكي مرشح للفوز بجائزة كبرى

كشف الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، أن لاعبي الميرنجي الشابين، البرازيلي فينيسيوس جونيور والمغربي أشرف حكيمي، من بين المرشحين للفوز بجائزة "الفتى الذهبي" 2018 .

وأوضح الموقع الرسمي، أن ثنائي النادي الملكي اختيرا على قائمة من 20 مرشحاً للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في أوروبا، وقد اختير مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور على قائمة من 20 مرشحاً للفوز بجائزة "الفتى الذهبي" 2018 لأفضل لاعب شاب في أوروبا.

وتُمنح الجائزة المرموقة لأفضل لاعب تحت 21 عاماً في الفرق الأوروبية، حيث لعب فينيسيوس جونيور، وهو بعمر 18 عاماً فقط، مباراته الرسمية الأولى مع ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، وأظهر براعته في الفريق الأول كما سجل أربعة أهداف مع الرديف كاستيا هذا الموسم.

كذلك اختير أشرف، الذي يلعب في بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة والذي يتألق في الدوري الألماني، على قائمة المرشحين للفوز بالجائزة.

أما بقية المرشحين فهم: ألكسندر آرنولد، كيلفن أميان، حسام أوار، جوسيب بريكالو، باتريك كوتروني، داني أولمو، توم دافيز، ماتياس دي ليجت، ديوجو دالوت، إيدير ميليتاو، أودسوني إدواردو، فودين، فيرنانديز، هايدارا، نانيتامو إيكوني، جاستن كلويفرت، مبابي، دايوت أباميكانو.

وتمنح صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية هذا الجائزة في نهاية العام. وتتألف لجنة التحكيم من 30 عضواً، يمثلون 20 دولة أوروبية، وسيصدرون خمسة أصوات بقيمة 10 و7 و5 و3 ونقطة واحدة، على الترتيب. وسيحدد العدد النهائي لهذه الأصوات هوية الفائز بالجائزة.



